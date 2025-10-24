Haberler

Muğla'da 34 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Muğla'da hafızlığını tamamlayan 34 öğrenci için icazet töreni yapıldı. Törende Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, hafızların önemine vurgu yaptı. Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'e hizmet yolunda en yüce mertebelerden biri olarak nitelendirildi.

Muğla'da hafızlığını tamamlayan 34 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Muğla Müftülüğü, Menteşe İlçe Müftülüğüne bağlı Muğla Merkez Kur'an Kursu ve Hacı Mehmet Çiçek Akçaova Kur'an Kursu'ndan mezun olan 34 hafız için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ali Rıza Hakses Camisi'nde icazet töreni düzenledi.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, hafızlığın önemini anlatarak, "Hafızlar, Kur'an'ın muhafızlarıdır. Onlar, Allah'ın kelamını dillerinde ve gönüllerinde taşıyan seçkin kullardır. Bu emaneti yaşatmak hepimizin görevidir." dedi.

Muğla İl Müftüsü Rüstem Can ise hafızlığın Kur'an-ı Kerim'e hizmet yolunda en yüce mertebelerden biri olduğunu söyledi.

Kur'an-ı ezberleyen, yaşayan ve yaşatan hafızları tebrik eden Can, "Bu başarı, emek ve sabrın bir sonucudur." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı törende, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 34 hafıza icazet belgeleri takdim edildi.

Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Reisü'l Kurra Hafız Mustafa Demirkan, Menteşe İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın, ilçe müftüleri, il protokolü, din görevlileri, hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
