Haberler

Muğla'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine ekipler yönlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu teknenin yerini tespit ederek durdurdu.

Durdurulan yelkenli teknede 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!

Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! Motorin 80 liranın altına düştü

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirim
İstanbul Sultangazi'de kadın kılığında hırsızlık: Mahalleli kovaladı, polis yakaladı

Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı
Gaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Bir anlık dikkatsizlik faciaya dönüştü: 2 ölü, 4 yaralı
Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...

Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor