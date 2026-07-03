Muğla'da haziranda 3 suç örgütü çökertildi, 29 şüpheli tutuklandı

MUĞLA'da polis ekiplerinin geçen ay yürüttüğü operasyonlarda 3 suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda yakalanan 48 şüpheliden 29'u tutuklandı, çok sayıda ruhsatsız silah ile kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 23 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 978 tabanca mermisi ve 55 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarda ise 3 bölgesel suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ayrıca 1109 litre sahte içki, 152 elektronik sigara, 805 paket kaçak sigara, 142 kilogram tütün ile 84 kaçak emtia ele geçirildi. Yürütülen çalışmalarda 350 bin liralık vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı