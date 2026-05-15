Haberler

Letoon Antik Kenti'nde 29. Kumluova Domates Festivali yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, UNESCO korumasındaki Letoon Antik Kenti'nde 29. Kumluova Domates Festivali düzenlendi. Festivale sanatçılar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı; belediye başkanı bölgenin tarım potansiyeline vurgu yaptı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 29. Kumluova Domates Festivali düzenlendi.

Seydikemer Belediyesi öncülüğünde Kumluova Mahallesi'ndeki UNESCO tarafından koruma altına alınan Letoon Antik Kenti'nde düzenlenen festival kapsamında Ayşe Dinçer ve Erkal Sonel sahne aldı.

Kış aylarında bölgede yaşanan sel felaketini hatırlatan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, ilçenin önemli bir tarım merkezi olduğunu ifade etti.

Akdenizli, "Festival kapsamında hem bölgemizi hem de üreticilerimizin ürettiği ürünleri tanıtıyoruz." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu

1. Lig'de dev finalin adı belli oldu! Kazanan Süper Lig'e yükselecek
Aston Villa Liverpool'u paramparça etti

Liverpool'u paramparça ettiler!
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Ekrem Dağ'dan iptal edilen gole tepki: Beşiktaşlılar bile şaşırdı bu nasıl iptal olur diye

''Beşiktaşlılar bile şaşırdı bu gol nasıl iptal olur diye''