Muğla'da engellilerin askerlik sevinci

Muğla Jandarma Komutanlığı'nda Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, 29 engelli birey temsili olarak yemin edip terhis belgelerini aldı.

MUĞLA Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik yapan 29 engelli birey, törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelliler Haftası dolayısıyla engelli 29 birey için yemin töreni yapıldı. Törene, Muğla Vali Vekili Murat Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, daire müdürleri, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri, engeliler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, "Hep birlikte yaşadığımız bu duygu seli, kurduğumuz güçlü gönül bağı ve sizinle aynı duygu ve düşünceleri paylaşmak, içinizdeki heyecan, kararlılık ve başarma azmini görmek bizlere büyük bir manevi güç vermiştir. Sizler her türlü güçlüğe göğüs gererek ve hiçbir karşılık beklemeden özel çocuklarınıza destek olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmaktasınız. Çalışma ve gayretleriniz her türlü takdirin üzerindedir. Ne mutlu sizlere ki yürekleri vatan sevgisiyle dopdolu olan bu gençleri bu yaşlara getirerek Jandarma Teşkilatı saflarına katılmalarını sağladınız. Sizlerle böyle bir anlamlı gün geçirmekten büyük bir onur ve gurur duymaktayız" dedi.

'HAYATINIZ BOYUNCA TAŞIYACAKSINIZ'

Vali Vekili Murat Sarı ise askerliğin vatan sevgisinin en güçlü sembollerinden olduğunu belirterek, "Bugün burada millet olma şuurunu, birlik olmanın gücünü, şanlı bayrağımızın gölgesinde buluşmanın kutlu manasını hep birlikte yüreğimizde hissediyoruz. Bu anlamlı tören, sevginin, dayanışmanın, kardeşliğin ve gönül birliğinin en güzel örneklerindendir. Aziz milletimizin köklü kültüründe askerlik, bir görev olmanın çok ötesindedir. Vatan sevdasının, fedakarlığın ve millet olma şuurunun en güçlü sembollerindendir. Giydiğiniz üniformalarınız, yüreğinizde kutlu bir emanet gibi yaşattığınız vatan sevgisinin ifadesidir. Bu anlamlı günün gururunu hayatınız boyunca taşıyacaksınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 29 engelli, Türk bayrağına serilmiş masaların üzerindeki silahlara ellerini koyarak, yemin etti. Protokol üyeleri, terhis belgeleri takdim edilen engellilerin aileleri ise duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
