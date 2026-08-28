Muğla'da Orman Yangını: 2 Dekar Zarar
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılandı Dağı Kurdu mevkiindeki kızılçam ormanında saat 10.30'da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 helikopter, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 50 personel ile yapılan müdahale sonucu alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında 2 dekar orman yandı.
Menteşe ilçesi Yılandı Dağı Kurdu mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 50 personel ile karadan müdahale edildi. Alevler, ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar orman zarar gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı