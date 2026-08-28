Haberler

Muğla'da Orman Yangını: 2 Dekar Zarar

Muğla'da Orman Yangını: 2 Dekar Zarar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılandı Dağı Kurdu mevkiindeki kızılçam ormanında saat 10.30'da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 helikopter, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 50 personel ile yapılan müdahale sonucu alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında 2 dekar orman yandı.

Menteşe ilçesi Yılandı Dağı Kurdu mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 50 personel ile karadan müdahale edildi. Alevler, ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar orman zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı

Dün geceye damga vuran görüntü: Eğme başını eğme...
Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı

Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı
Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den 'sarhoş eşek arısı' uyarısı

Ülke alarma geçti! Sarhoş olup saldırgan hale geliyorlar
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı