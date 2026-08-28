Muğla'da Orman Yangını: 2 Dekar Zarar

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında 2 dekar orman yandı.

Menteşe ilçesi Yılandı Dağı Kurdu mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 50 personel ile karadan müdahale edildi. Alevler, ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar orman zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı