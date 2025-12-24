Muğla'da 1 ton sahte içki yakalandı

MUĞLA'da, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 1 ton sahte içki ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkilerin piyasaya sürülmesini ve satışını önlemek amacıyla il genelinde 96 asayiş timi ve 384 personelin katılımıyla bir dizi uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 859 umuma açık işyeri kontrol edilirken, 3 bin 520 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli aramalarda ise 1 ton sahte içki, 216 litre etil alkol, 120 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 13 bıçak ve 13 mermi ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.