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Muğla Bodrum'da kamyonet duvara çarptı, 15 yaşındaki çocuk sürücü yaşamını yitirdi

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Muğla Bodrum'da kamyonet duvara çarptı, 15 yaşındaki çocuk sürücü yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 16.00 sıralarında kontrolden çıkan kamyonet duvara çarparak devrildi. Kazada 15 yaşındaki çocuk sürücü yaşamını yitirirken, soruşturma başlatıldı ve cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ekin S. (15), kontrolünü kaybettiği kamyonetin duvara çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Peksimet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Ekin S.'nin direksiyon hakimiyetini yitirdiği 09 YB 214 plakalı kamyonet, duvara çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ekin S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Ekin S.'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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