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Muğla Bodrum'da bir iş yerinin birinci katındaki yangın itfaiyece söndürüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece Mahallesi'ndeki işletmenin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü, yangında iş yerinde hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gürece Mahallesi'ndeki işletmenin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın birinci katını saran alevler, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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