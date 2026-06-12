Haberler

Muğla BİLSEM Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde etti

Muğla BİLSEM Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Muğla BİLSEM 8. sınıf takımı Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. Ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden alan öğrenciler, Muğla'yı gururlandırdı.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 8. sınıf takımı Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ahmet Yozgatlıgil ve Emrehan Halıcı katıldı.

Danışman öğretmenliğini Melek Yıldırım'ın yaptığı, Ahmet Kağan İnanç, Emir Sarı ve Halit Buğra Işık'tan oluşan Muğla BİLSEM takımı, ödüllerini Bakan Tekin'in elinden aldı.

Başarının ardından Eğitim-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, Muğla BİLSEM'i ziyaret ederek Okul Müdürü Bekir Cevizci ve danışman öğretmen Melek Yıldırım ile bir araya geldi. Uçak, eğitimcilere başarılarından dolayı hediye takdim etti.

Önder Uçak, ziyarette yaptığı açıklamada, Muğla BİLSEM'in Türkiye genelinde elde ettiği derecenin kentin eğitim camiası adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Başarıda emeği geçen öğretmenleri, öğrencileri ve okul yönetimini tebrik eden Uçak, "Başta danışman öğretmenimiz Melek Yıldırım olmak üzere, öğrencilerimizi ve bu başarıya liderlik eden Okul Müdürümüz Bekir Cevizci'yi kutluyorum. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize rehberlik eden eğitimcilerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Muğla BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci de öğrencilerin yoğun bir hazırlık sürecinin ardından Ankara'da Muğla'yı başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Ödüllerini Milli Eğitim Bakanı'nın elinden almalarının kendileri için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Cevizci, Eğitim-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak'a nazik ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Cevizci, "Hedefimiz, Muğla'nın adını bilim ve zeka alanında her zaman üst sıralarda tutmaktır." dedi.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı

Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son