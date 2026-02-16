Haberler

Son yağışlarla Muğla'daki baraj ve göletlerdeki doluluk oranı arttı

Son yağışlarla Muğla'daki baraj ve göletlerdeki doluluk oranı arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla ve ilçelerinde etkili olan yağışlar, baraj ve göletlerin doluluk oranlarını artırarak, bazı barajların doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını sağladı.

Muğla ve ilçelerinde ocak-şubat aylarında etkili olan yağışlar, baraj ve göletlerin doluluk oranlarını geçen yıla göre artırdı.

Bölgedeki yağışların ardından Bayır ve Eşen barajlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı. Dalaman Akköprü'de yüzde 87, Geyik'te 86, Akgedik'te 70, Girme'de 34 ve Derince'de yüzde 40'ı bulan su seviyesi, yaz aylarında kuruma noktasına gelen Bodrum Mumcular Barajı'nda da yüzde 31'e yükseldi.

Kentteki barajlarda su seviyeleri geçen yılın aynı döneminde ortalama yüzde 74 iken bu yıl yüzde 83'ü buldu.

Muğla'da kullanılan 5 gölette ise geçen yıl 15 Şubat'ta yüzde 52 olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 70'e ulaştı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir

Yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar