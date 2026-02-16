Son yağışlarla Muğla'daki baraj ve göletlerdeki doluluk oranı arttı

Muğla ve ilçelerinde ocak-şubat aylarında etkili olan yağışlar, baraj ve göletlerin doluluk oranlarını geçen yıla göre artırdı.

Bölgedeki yağışların ardından Bayır ve Eşen barajlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı. Dalaman Akköprü'de yüzde 87, Geyik'te 86, Akgedik'te 70, Girme'de 34 ve Derince'de yüzde 40'ı bulan su seviyesi, yaz aylarında kuruma noktasına gelen Bodrum Mumcular Barajı'nda da yüzde 31'e yükseldi.

Kentteki barajlarda su seviyeleri geçen yılın aynı döneminde ortalama yüzde 74 iken bu yıl yüzde 83'ü buldu.

Muğla'da kullanılan 5 gölette ise geçen yıl 15 Şubat'ta yüzde 52 olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 70'e ulaştı.