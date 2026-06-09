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Karadeniz'de turkuaz ve mavi bir arada

Karadeniz'de turkuaz ve mavi bir arada
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Bartın'ın Mugada sahilinde denizde turkuaz ve mavi rengin birleşimi dron ile görüntülendi. Renk değişiminin mevsimsel alg çoğalmasından kaynaklandığı belirtildi.

BARTIN'ın Mugada sahili kıyılarında, denizde turkuaz ve mavi rengin birleşimi dron ile havadan görüntülendi.

Dün öğle saatlerinde Mugada sahilindeki denizde, doğasever Ramazan Batur, turkuaz ve mavi rengin birleştiği bölgeyi dron ile görüntüledi. Turkuaz ve mavi rengin birleştiği yerde köpükler ve çizgiler görüldü. Karadeniz'deki renk değişiminin, mevsimsel olarak yaşanan alg çoğalması nedeniyle oluşan doğal bir olay olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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