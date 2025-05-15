Müezzin Bekir Arslan'dan Öğrencilere Döner İkramı

Müezzin Bekir Arslan'dan Öğrencilere Döner İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Hacı Murat Cami müezzini Bekir Arslan, her hafta öğrencilere döner dağıtarak hayırseverlerin desteğiyle yardımlarını sürdürüyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Hacı Murat Cami müezzini Bekir Arslan, her hafta öğrencilere döner dağıtıyor.

İlçede cemaate yaptığı ikramlar ve yardımlarla tanınan Arslan, hayırseverlerden aldığı destekle camiye gelen öğrencilere döner ikramında bulunuyor.

Arslan, yaklaşık 4 yıldır Şarkışla'da döner ikram ettiklerini ifade etti.

Salı ve perşembe günleri çevre ilçelere ve diğer illere gittiklerini belirten Arslan, "Çarşamba günü de camimize gelen öğrencilere döner ikram ediyoruz. Hayırseverlerin katkılarıyla bize gelen kurbanları kesiyoruz. Elimizden geldiği kadar döner ikramına devam edeceğiz. Bize gönüllü olarak destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki kombinine beğeni yağıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
İşte Rus ekibin bilinmeyenleri! Biri üst düzey istihbarat yetkilisi

İşte Rus ekibin bilinmeyenleri! Biri üst düzey istihbarat yetkilisi
Rusya-Ukrayna Savaşı: 2014'ten günümüze uzanan kanlı süreç

Rusya-Ukrayna Savaşı: 2014'ten günümüze uzanan kanlı süreç
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.