MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI, CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

ESKİŞEHİR'de, 8 yıldır husumetli olduğu İsa Demirci'yi (32) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı mahkemece müebbet hapse çarptırılan Mustafa Sevgi'nin (46), silahlı saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mustafa Sevgi'nin, husumetlisi İsa Demirci'nin bulunduğu araca koşarak gelip ateş ettiği görüldü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde Mustafa Sevgi, nisan ayında, 8 yıldır husumetli olduğu İsa Demirci ile konuşmak için Bahtiyar Sokak'taki evinin önüne gitti. İkili arasında çıkan kavgada Mustafa Sevgi, tabancayla İsa Demirci'ye ateş etti. Mustafa Sevgi kaçarken, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan seyyar halı satıcısı İsa Demirci ise hayatını kaybetti. Polise teslim olan Sevgi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü karar duruşmasında ise Mustafa Sevgi, İsa Demirci'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Katil zanlısı Mustafa Sevgi'nin, silahlı saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mustafa Sevgi'nin, husumetlisi İsa Demirci'nin seyyar halı sattığı kapalı kasa minibüse koşarak gelip ateş ettiği, ardından diğer tarafa geçerek araçtaki kadını indirdikten sonra ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü. İsa Demirci'nin minibüsten sırtını tutarak aşağı araçtan inmesi ve çevredekilerin de sağlık ekiplerine haber vermeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

4-5 EL ATEŞ ETTİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Ağır yaralanan İsa Demirci ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı Mustafa Sevgi, mahkemedeki ifadelerinde İsa Demirci ile aralarında 8 yıllık husumet olduğunu belirterek, 'İsa Demirci'nin yanına uğrayıp, konuşmak istemiştim. Beni görünce siyah renkli bir tabancayı aldığını gördüm. Ben de hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım silah ile Demirci'nin ellerine doğru tahminimce 4-5 el silahla ateş ettim' diyerek itiraf etmişti.