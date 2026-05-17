Bolu'nun Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

BOLU'nun Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol (27), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mudurnu'da 3 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Oğuzhan Varol, sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Varol, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Varol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Oğuzhan Varol'un memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı