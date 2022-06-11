Mudurnu'dan kısa kısa - Haberler

Mudurnu'dan kısa kısa Bolu'nun Mudurnu ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi caminin açılışı yapıldı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi caminin açılışı yapıldı. İlçeye bağlı Güveytepe köyünde bulunan tarihi Samsa Çavuş Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Restorasyonu tamamlanan cami, törenle açıldı. Caminin açılışına, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, köy muhtarı Adem Ay, siyasi parti temsilcileri ve köy sakinleri katıldı. "Mudurnu'yu Seviyorum, Çevremi Koruyorum" fotoğraf yarışması sonuçlandı "Mudurnu'yu Seviyorum, Çevremi Koruyorum" konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı. Mudurnu Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi. Okulun teknoloji tasarım öğretmeni Ömer Yaşar'ın danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanan 15 projenin sunumunun da yapıldığı törene, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Mudurnu Belediye Başkan Vekili İlknur Beyhan Kaymak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacı, öğrenciler ve veliler katıldı. AA / İlhami Çetin - Güncel AK Parti Hisarcık Mudurnu Bolu Güncel Haberler

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