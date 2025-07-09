Mudurnu'da Yolda Geyik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Erol Y. hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü F.Ç. hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola çıkan geyiğin neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mudurnu'dan Bolu yönüne seyir eden Erol Y. idaresindeki 81 DN 520 plakalı hafif ticari araç, Taşkesti mevkisinde aniden yola çıkan geyiğe çarptıktan sonra karşı yönden gelen F.Ç'nin kullandığı 14 BY 589 plakalı canlı tavuk taşıyan kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü F.Ç. ise Mudurnu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Erol Y'nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.