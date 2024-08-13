Üye Girişi
Haberler

Mudurnu'da Yaşı İlerlemiş Bireyler ve Çocuklar Bağlama Kursunda Buluşuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde açılan kursa katılan yaşı ilerlemiş bireyler, torunları yaşındaki çocuklarla bağlama çalmayı öğreniyor. İlçede yaşayan çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği kursa, yaşı ilerlemiş bireyler de başvurdu. Kursiyerler, eğlenceli vakit geçirirken müzik öğretmeni Alperen Ersoydan tarafından bağlama dersleri alıyorlar.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde açılan kursa katılan yaşı ilerlemiş bireyler, torunları yaşındaki çocuklarla bağlama çalmayı öğreniyor.

Belediye hoparlöründen duyurusu yapılan kursa katılmak isteyenler, Gençlik Merkezine davet edildi.

İlçede yaşayan çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği kursa, yaşı ilerlemiş bireyler de başvurdu.

Kursta, yaşları 9 ila 64 arasında değişen 15 kişi bağlama çalma eğitimi alıyor.

Mudurnu Gençlik ve Spor Müdürü Metin Gatfar, AA muhabirine, Gençlik Merkezinde açılan kurslara katılanların spordan sanata birçok alanda eğitim aldığını ve eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Gatfar, kursların açılmasında emeği geçenlere ve kursiyerlere destek veren ailelerine teşekkür etti.

Müzik öğretmeni Alperen Ersoydan da ilçede 5-6 yıldır bağlama dersleri verdiğini kaydetti.

Kursa yoğun ilgi olduğunu aktaran Ersoydan, "Kursumuzda 9 yaşından 64 yaşına kadar öğrencimiz var. Grubumuz 15 kişiden oluşuyor. Bağlama derslerimize devam ediyoruz. İnşallah güzel bir şekilde devam edip iyi bir netice alacağız." diye konuştu.

"İçimde hep bir heves vardı"

Kursiyer 54 yaşındaki Fatma Yalçın, çocukluğundan beri bağlama çalmak istediğini ancak imkan bulamadığı için öğrenemediğini dile getirdi.

Zaman zaman çocuklarından kendisini bağlama kursuna yazdırmalarını istediğini anlatan Yalçın, "İçimde hep bir heves vardı, öğrenmek istiyordum. Anonsu duyunca geldim buraya. Misafir öğrenci olarak kabul edildim." dedi.

Yalçın, kursa katılması için kızının kendisine destek olduğunu belirterek, "Öğrenmenin yaşı yok. Çok mutluyum. İnşallah bir şeyler öğreneceğiz." ifadesini kullandı.

Kursiyer 64 yaşındaki İsmail Hekim de küçüklüğünden beri bağlama çalmak istediğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Kursa misafir öğrenci olarak katıldım. Yaş sınırı olduğu için katılamıyorduk ama hocalarımız bizi kırmadı, kabul etti. Türk sanat müziğini ve halk müziğini çok seviyorum. İnşallah öğrenip çıkacağız buradan. Hocalarımız sağ olsunlar, çok ilgililer."

Kursiyer 11 yaşındaki Miraç Öztürk ise bağlamaya olan ilgisi dolayasıyla kursa kaydolduğunu aktararak, "Bağlama çalıyorum hocamın sayesinde, kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Bağlama Mudurnu bolu Kültür Müzik Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi? 13 Ağustos Salı Sivas'ta deprem mi oldu? Selin Ciğerci'nin eski kocası kiminle sevgili? Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım? Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar! DOLAR KAÇ TL? 13 Ağustos bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar? ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi! Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama! Üniversite yerleştirme sonuçları için tıkla!
title