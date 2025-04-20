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Mudurnu'da Yangın: Samanlıkta Bin Balya Saman Yandı

Mudurnu'da Yangın: Samanlıkta Bin Balya Saman Yandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Pelitözü köyündeki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bin balya saman ve sulama boruları zarar gördü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pelitözü köyünde Ekrem ve Çetin Yılmaz'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında, bin balya saman ile tarla sulama boruları yandı, sulama tankeri zarar gördü.

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Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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