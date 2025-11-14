Haberler

Mudurnu'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Mehmet Zeybek hayatını kaybetti, yanındaki Ahmet Balta ise ağır yaralandı. Kazanın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Zeybek (42) hayatını kaybederken, yanındaki Ahmet Balta (70) ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mudurnu-Taşkesti kara yolunun Yeniceşeyhler köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Y. (23) yönetimindeki 14 AF 332 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Zeybek idaresindeki 54 H 2816 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Zeybek ile yanındaki Ahmet Balta ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Zeybek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Restoranda yemek tepsisindeki cep telefonunu çaldı

Kaşla göz arasında yaptı! Restoranda inanılmaz anlar kamerada
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Restoranda yemek tepsisindeki cep telefonunu çaldı

Kaşla göz arasında yaptı! Restoranda inanılmaz anlar kamerada
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
CHP'li belediye başkanı gözyaşları içinde tehdit edildiğini açıkladı

Belediye başkanı yaşadığı korkuyu böyle anlattı! Gözyaşlarını tutamadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.