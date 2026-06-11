Mudurnu'da Sağanak Yağmur Sonrası Dereler Taştı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından taşan dereler nedeniyle bazı tarım arazileri ile yollar su altında kaldı.

Mudurnu'da dün öğleden sonra etkili olan yağmur, ilçede taşkınlara neden oldu. İlçeye bağlı Tımaraktaş köyünde şiddetli yağışların ardından bazı dereler taştı. Ormanın arasından geçen derelerin taşması nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü. Taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki yollar da su altında kaldı.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı