Bolu'da karacalar görüntülendi

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan karacalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Taşkesti beldesi yakınlarındaki bir köy yolunda seyir halinde olan bir araçtakiler, aniden yola çıkan karaca ile karşılaştı. Yolun karşısına geçen karacanın ardından yol kenarındaki yeşillik alanda karaca sürüsü göründü. Araç sesini duyan 4 karaca, bir süre duraksadıktan sonra tarlalara doğru koşmaya başladı. Karaca sürüsü, kısa süre sonra ormana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı