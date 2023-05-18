Mudurnu'da gölge oyunu ve sihirbazlık gösterisi düzenlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, öğrencilere yönelik gölge oyunu ve sihirbazlık gösterisi gerçekleştirildi.

Dumlupınar İlkokulu'nda düzenlenen gösteride konuşan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, ramazanda 10 gün boyunca yapılan Hacivat-Karagöz gösterilerinin çocuklar tarafından ilgi gördüğünü belirtti.

Türker, akşam saatlerinde yapılan gösterilerden köylerde yaşayan çocukların faydalanamadığını aktararak, "Taşımalı eğitimle köylerden gelen çocuklarımız bu etkinlikleri arkadaşlarından duyduklarını ve tekrarlanmasını istediler. Bizler de çocuklarımızın bu taleplerine duyarsız kalmayıp okul idaremizle Hacivat-Karagöz ile sihirbazlık gösterimini okulda düzenlemeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Gösteri, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.