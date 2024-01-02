Mudurnu'da çıkan baca yangını evde hasara neden oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Yeniceşeyhler köyünde Mehmet Ç'ye ait iki katlı evin bacasında yangın çıktı. Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürerek evdeki hasarı önledi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan baca yangını hasara neden oldu.
Yeniceşeyhler köyünde Mehmet Ç'ye ait iki katlı evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.
Yangında evin baca kısmı zarar gördü.