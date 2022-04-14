Mudurnu'da 12 sürücüye 16 bin lira ceza uygulandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılan yol denetiminde 12 sürücüye 16 bin lira trafik cezası kesildi.

İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Bolu-Mudurnu kara yolunda trafik denetimi yaptı.

Ekipler, durdurulan araçların evrakları ile sürücülerin ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Denetimde 155 araç ile 150 şahıs kontrol edilirken, 12 sürücüye 16 bin lira trafik cezası uygulandı.