Mudanya'da Zeytinlikte Yangın: Ekiplerin Zamanında Müdahalesiyle Söndürüldü

Mudanya'da Zeytinlikte Yangın: Ekiplerin Zamanında Müdahalesiyle Söndürüldü
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde göktepe mevkisindeki zeytinlikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde büyüdü. Bölge sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Göktepe mevkisindeki zeytinlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark eden bölge sakinleri, tarımsal sulamada kullanılan mobil su tankerleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli yapısı nedeniyle itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgeye greyder yardımıyla acil müdahale yolları açıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 8 dönümlük zeytinlik alanda zarar oluştu.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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