Mudanya'da Zeytin ve İncir Üretiminde Doğru Tarım Teknikleri Eğitimi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, "Zeytin ve İncir Üretiminde Doğru Tarım Teknikleri" eğitimi verildi.

İlçeye bağlı Kaymakoba Mahallesi düzenlenen eğitimde, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, üreticilere zeytin ve incirde hastalık ve zararlılarla mücadele, gübreleme yöntemleri ile kaliteli ürün elde etme konularında sunum yaptı.

Eğitim kapsamında ayrıca kaliteli zeytinyağı üretimi ve muhafazası anlatıldı, zeytinyağı tadımı yapıldı.