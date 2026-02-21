Haberler

Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı. İtfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Mudanya- Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.

Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde dün saat 23.00 sularında toprak kayması meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

