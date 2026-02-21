Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı. İtfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı.
Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde dün saat 23.00 sularında toprak kayması meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İlhan Atabey