Mudanya'da balıkçı tekneleri denetlendi

Su Ürünleri Kanunu kapsamında Mudanya'da ticari balıkçılığa yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlere, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Denetimlerde 2 deniz aracı ve 8 personel görev aldı.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 4 tekne denetlenirken, teknelerde bulunan toplam 57 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Ayrıca ilgili kurum görevlilerince gerekli numune örnekleri alındı.

Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla devam edeceğini belirtti.