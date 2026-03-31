Bursa'da 137 sikke ele geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri, iki şüphelinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 137 sikke ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda farklı dönemlere ait 137 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak istediği ihbarı üzerine çalışma yaptı. 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 137 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
