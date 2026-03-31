Haberler

Mudanya'da Tarihi Eser Operasyonu: 137 Sikke Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma, tarihi eser niteliğindeki 137 sikke ile 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, şüphelilerin tarihi objeleri satmak istemesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla ortaya çıktı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda farklı dönemlere ait 137 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak istediği ihbarı üzerine çalışma yaptı. 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 137 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

