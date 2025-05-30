Mudanya'da Öğrencilerle Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Mudanya'da Öğrencilerle Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Liman Başkanlığı, çevre bilincini artırmak amacıyla 12 Eylül İlkokulu öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, çevre temizliği, atık ayrıştırma ve denizlerin korunması konularında bilgilendirme yapıldı.

Mudanya Liman Başkanlığı, çevre bilincini artırmak ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla öğrencilerle çevre etkinliği düzenledi.

Liman Başkanı Veysel Yaşar öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 12 Eylül İlkokulu öğrencilerine çevre temizliği konusunda farkındalık kazandırmak için Liman Başkanlığı personelince çevre korumanın önemi anlatıldı.

Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, öğrenciler UDO İskelesi'ne yanaşan çöp toplama gemisini tanıma fırsatı buldu.

Anasınıfı öğrencilerine atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konusunda bilgilendirme yapılarak, atık kutularını tanımaları için teşvik edici etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere balon ve boyama malzemeleri dağıtıldı.

BUDO yolcu gemisini ziyaret eden öğrenciler, denizlerin temiz tutulması konusunda BUDO yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İşte DEM Parti'nin TBMM Başkanı adayı
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.