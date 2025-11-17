Haberler

Mudanya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, bitişik evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Mudanya ilçesi, Eğerce Mahallesi 14'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre F.E.'ye (64) ait müstakil evin 2'nci katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sararken, bitişikteki İ.D.'ye ait 2 katlı evin çatı katına da sıçradı. Komşuların yardımıyla F.E. dışarı çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki evi saran alevler ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. F.E.'ye ait ev kullanılmaz hale gelirken, İ.D.'nin 2 katlı evinin çatı katında ve eşyalarında zarar oluştu.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

