Bursa'da İstinat Duvarı Çöktü; 7 Katlı Binanın 2 Katı Tahliye Edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yağmur nedeniyle çökme meydana gelen istinat duvarı, 7 katlı bir binanın 2 katını etkileyerek, bu katlardaki dairelerin tahliye edilmesine sebep oldu. Çökme sonucunda 2 otomobil de hasar gördü.

1) İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 7 KATLI BİNANIN 2 KATI TAHLİYE EDİLDİ

BURSA'nın Mudanya ilçesinde istinat duvarı, 7 katlı bloğun bulunduğu site bahçesine çöktü. Zarar gören 2 kattaki daireler tahliye edilirken, beton duvarın altında kalan 2 otomobil de hasar gördü.

Halitpaşa Mahallesi Tahtalı Park Evleri D Blok'ta, saat 13.00 sıralarında, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, yağmurun etkisiyle sitenin bahçesine çöktü. Park halindeki 2 otomobil hasar gördü. İhbarla adrese itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken duvar, sitedeki bloğun 2 katını kaplarken, güvenlik şeridi çekilip, bölgede önlem alındı. Risk altındaki 2 kattaki daireler de tedbir amacıyla tahliye edildi. Toprak ve taş parçalarının düşmeye devam ettiği duvarda çökme riskinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...

Genç kızın haklı isyanı: Siz ahlaktan, namustan...

Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'a geri dönüyor
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var

Tehlike bu kez Asyalı! Uzmanlardan yasal ihlal uyarısı
Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu

Temizlikçi yol kenarında buldu şehirdeki tüm ekipler seferber oldu