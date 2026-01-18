Haberler

Bursa'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yıl dönümü dolayısıyla ayin ve denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi. Törende, Metropolit Maksimos'un denize attığı haç katılımcılar tarafından alındı.

Tirilye Mahallesi'nde, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026'ncı yıl dönümü dolayısıyla ayin ve denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi. Eski Rum köyü olan Tirilye'deki, eski Panayia Episkepsis-Aziz Vasiliyos Rum Ortodoks Kilisesi olan Tirilye Kültür Merkezi'nde düzenlenen töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos adına Fener Rum Patrikhanesi Silivri Metropoliti Maksimos Vgenopulos yönetti. Bursa Ortodoks Topluluğu Metropoliti Yuakim Billis'in de katıldığı, 4 saat süren ayinin ardından Maksimos Vgenopulos ve ayine katılanlar kortej halinde Tirilye sahiline yürüdü. Metropolit Maksimos'un kurdeleye bağlı suya attığı haç için tekneden 6 kişi soğuk ve dalgalı denize atladı. Denize atlayanların ulaştığı haç, daha sonra metropolit tarafından yeniden karaya çekildi. Metropolit Maksimos, haçı ilk alan kişiye ödül takdim ederek katılımcıları tebrik etti.

Törenin ardından metropolitler ve katılımcılar, tarihi Taş Mektep'te düzenlenen müzik dinletisi ve yöresel oyunları izledi.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

