Haberler

Mudanya'da Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı Bursa'nın Mudanya ilçesinde törenle kutlandı. Programa çelenk sunma, kortej yürüyüşü, denize çelenk bırakma, çocuklara tişört dağıtımı ve vatandaşlara lokma ikramı dahil oldu. Liman Başkanlığı'ndan Özlem Ay Tuğkuş, Kabotaj Kanunu ve denizciliğin önemini vurguladı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin ardından kortej eşliğinde Liman Başkanlığı'na yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Program kapsamında çocuklara bin adet "Mavi Vatan" temalı tişört dağıtılırken, vatandaşlara bin 500 kişilik lokma ve su ikram edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Liman Başkanlığında görevli Özlem Ay Tuğkuş, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerde ekonomik bağımsızlığını güçlendirdiğini belirterek, denizciliğin ülke ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." sözünü hatırlatan Tuğkuş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutladı.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, protokol üyeleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Aksaray'da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Eşinden helallik isteyen genç dağlık arazide korkunç bir halde bulundu
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti