Mudanya'da Çıkan Yangın Yaşlı Çifti Hastaneye Kaldırdı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Göynüklü Mahallesi Çiftlik Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen M.S. (78) ve F.S. (77) sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
