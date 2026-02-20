Haberler

Bursa'da 5 firari hükümlü yakalandı

Bursa'da 5 firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M, 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.S, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T.Ş, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, takip ve operasyonlar sonucunda yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
