Değeri tam 1 milyon 200 bin lira! Tiny house hırsızlığında karar verildi

Bursa Mudanya'da 1 milyon 200 bin TL değerindeki Tiny House'u çalan 19 yaşındaki Kağan Ertaş adresine düzenlenen baskınla yakalandı. Ertaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mudanya'nın Eğerce Mahallesi'nde hafta sonları konaklamak amacıyla M.E.'ye (52) ait olan 1 milyon 200 bin lira değerindeki tekerlekli Tiny House'un yerinde olmadığını fark eden mahalle sakinleri durumu Eğerce Mahalle Muhtarlığına bildirdi.

Muhtarın ev sahibine ulaşmasının ardından olay, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar edildi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri başta olmak üzere çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

Yapılan incelemelerde, Tiny House'un gece saatlerinde traktör arkasına bağlanarak Eğerce sahilinden çıkarıldığı, Söğütpınar güzergahı üzerinden Emirleryenicesi Mahallesi yönüne götürüldüğü belirlendi. Ekipler, taşınabilir evin Emirleryenicesi Mahallesi yakınlarında bir zeytinlik alana bırakıldığını tespit etti. Olayın şüphelisi olarak belirlenen Kağan Ertaş, adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan Tiny House eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kağan Ertaş İse çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
