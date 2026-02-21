Haberler

Bursa-Heyelanda kapanan sahil yolu açıldı: ikinci heyelanda tekrar kapandı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu, ulaşıma açılmasının üzerinden 2 saat geçmeden tekrar heyelanla kapanarak ekiplerin müdahalesini gerektirdi.

SAHİL YOLU TEKRAR KAPANDI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolunda, ulaşıma açılmasından 2 saat sonra tekrar heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan ağaç, toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapanırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
