Bursa-Heyelanda kapanan sahil yolu açıldı: ikinci heyelanda tekrar kapandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu, ulaşıma açılmasının üzerinden 2 saat geçmeden tekrar heyelanla kapanarak ekiplerin müdahalesini gerektirdi.
SAHİL YOLU TEKRAR KAPANDI
Bursa'nın Mudanya ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolunda, ulaşıma açılmasından 2 saat sonra tekrar heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan ağaç, toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapanırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı