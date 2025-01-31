Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır

Mübaşirlikten Avukatlığa: Emre Şahinerol'un Başarı Hikayesi

Mübaşirlikten Avukatlığa: Emre Şahinerol'un Başarı Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Emre Şahinerol, avukatlık stajını tamamlayarak yeni unvanına kavuştu. Eğitim hayatına Kırklareli Üniversitesi'nde başlayan Şahinerol, mübaşirlik görevi sırasında edindiği deneyimlerin avukatlık kariyerine katkı sağladığını belirtti.

Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Emre Şahinerol (25), hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak bu kez adliyeye avukat olarak adım attı.

Şahinerol, pandemi süreci Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitim hayatına başladı. Fakültede 3'üncü sınıftayken KPSS'ye giren Şahinerol Edirne Adliyesine mübaşir olarak atandı.

Hem mübaşirlik hem de hukuk eğitimini eş zamanlı yürüten Şahinerol mezuniyeti sonrası avukatlık stajını da tamamladı.

Edirne Barosu'nda düzenlenen törende, Baro Başkan Yardımcısı Aygün Ulubey Ergüden tarafından avukatlık ruhsatı kendisine takdim edildi.

Ergüden, Şahinerol'a cübbesini giydirerek, başarı diledi.

Törenin sonunda mübaşir Remzi Gürdal, yüksek sesle "Avukat Emre Şahinerol" diye seslenerek eski meslektaşına yeni unvanıyla hitap etti.

Avukat Şahinerol, AA muhabirine, Edirne Adliyesi'nde 2 yıl önce mübaşir olarak göreve başladığını anlattı.

Eğitimini ve stajını tamamlaması sonrası bu kez aynı kapıdan avukat olarak girdiğini ifade eden Şahinerol, "Sınavlara gidip geliyordum. Adliyede duruşmalara giriyordum. Mübaşir olarak görev yapmam avukatlık mesleğime de çok katkı sağladı. Hukukçu olmak pratik yapmaktır. Mübaşir oluduğum için duruşmaları izledim, dosyaları okudum, avukat, hakim ve savcılarla konuştum. Onlar bana tecrübelerini aktardılar." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
img

Bir yıldız daha uçağa bindi geliyor
img

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.