MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, Açık Deniz Eğitimleri çerçevesinde Ege Denizi'ne intikal ettikleri seyirde Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladılar.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinin devam etmekte olan "Açık Deniz Eğitimleri" çerçevesinde Çanakkale Şehitler Abidesi, çimariva ile selamlanarak Ege Denizi'ne çıkıldı" denildi. - ÇANAKKALE