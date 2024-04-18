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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri Başladı

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Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

3 Nisan 2024 tarihinde başlayan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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