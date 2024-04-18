MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri Başladı
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır.
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
3 Nisan 2024 tarihinde başlayan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır" denildi.