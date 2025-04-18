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MSÜ Aday Tercih İşlemleri 21 Nisan'a Kadar Uzatıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için aday tercih işlemlerinin tarihini 21 Nisan 2025'e kadar uzattı. Tercih işlemleri Bakanlığın resmi web sitesi üzerinden yapılabilir.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemlerinin 21 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2025-MSÜ) 21 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Tercih işlemleri 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

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Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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