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MSKÜ Tıp Fakültesinden 187 öğrenci mezun oldu

MSKÜ Tıp Fakültesinden 187 öğrenci mezun oldu
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025-2026 mezuniyet töreninde 187 öğrenci keplerini fırlattı. Dekan Karakuş, genç hekimlere başarının sırrının çalışmak ve dürüstlük olduğunu söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve müzik dinletisinin sunulduğu törende konuşan MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, genç hekimleri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarının sırrının çalışmak, mesleği sevmek ve dürüstlükten geçtiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünü hatırlatan Karakuş, "Bu sözdeki hekimlerin sizler olacağından hiç şüphemiz yok. Yolunuz açık olsun" dedi.

Törende, Türkçe tıp programı birincisi Sertaç Sunmez ile İngilizce tıp programı birincisi Ali Buğra Kara da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dönem birincisi öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi ve mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı. Akademisyenler tarafından diplomaları verilen mezunlar, Dekan Karakuş eşliğinde Hekimlik Yemini etti.

Törende, Türkçe tıp programından 150, İngilizce tıp programından ise 37 olmak üzere 187 öğrenci keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Mezuniyet programına, Sıtkı Koçman Vakfı Başkan Vekili Mustafa Acar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Seyit Güven Yılmaz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, kurum temsilcileri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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