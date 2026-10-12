MSKÜ'nün COP31 kapsamında YÖK'e sunduğu 11 proje kabul edildi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) sunduğu 11 proje kabul edildi.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı ve COP31 Koordinatörü Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ile Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğünün koordinasyonunda hazırlanan projeler, 7 akademisyen ve 4 öğrencinin çalışmalarını kapsıyor.

İklim değişikliğine uyum, iklim direnci, sürdürülebilir turizm, temiz enerji, atık yönetimi ve akıllı kent teknolojileri gibi alanlarda hazırlanan projeler, üniversitenin sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası platforma taşıyacak.

Akademisyenlerin projeleri arasında Dalyan-İztuzu-Köyceğiz Gölü Havzası'nın korunması, iklim dirençli turizm eğitimi, temiz enerji dönüşümü, kampüs bostanı ve sıfır atık politikası gibi konular yer alıyor.

Öğrenci projelerinde ise atık camların değerlendirilmesi, akıllı şehirlerde acil durum iletişimi, cam geri dönüşümü ve yerel pazarların sürdürülebilir turizme katkısı ele alınıyor.

MSKÜ tarafından 5 Ekim'de düzenlenen COP31 Çalıştayı'nda akademisyenler, öğrenciler ve farklı kurumların temsilcileri bir araya gelerek projeleri değerlendirdi ve yeni işbirlikleri için görüş alışverişinde bulundu.

Çalıştay, Muğla'nın iklim değişikliğine uyum ve direnç kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan Muğla İklim Direnci ve Uyum Girişimi'nin (MİDUG) ilk adımı oldu.

MSKÜ, kabul edilen projelerle iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki bilimsel çalışmalarını uluslararası düzeyde görünür kılmayı hedefliyor.

Kaynak: AA