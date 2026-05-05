MSKÜ Edebiyat Fakültesinde eğitim kalitesi tescillendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesindeki 4 lisans programı, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.

FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu imzasıyla yayımlanan karara göre, 2025 değerlendirme döneminde yapılan incelemeler sonucunda Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Tarih programlarının akreditasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

İki programa 5 yıllık akreditasyon

Yapılan genel değerlendirmeler neticesinde, Arkeoloji Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (I. Öğretim) lisans programlarına 29 Nisan 2026 ile 30 Eylül 2031 tarihlerini kapsayacak şekilde akreditasyon verildi.

Ara değerlendirmesi yapılan Felsefe Bölümü ve Tarih Bölümü (I. Öğretim) lisans programlarının ise 29 Nisan 2026 ile 30 Eylül 2029 tarihleri arasında akredite edilmesine karar verildi.