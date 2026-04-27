MSKÜ'de Milli Teknoloji Atölyesi kuruldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ), Milli Teknoloji Atölyesi faaliyete geçti.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Atölyesi, Üniversite ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle kapılarını öğrencilere açtı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin parçası olan ve tüm desteği TÜBİTAK tarafından sağlanan atölye, Üniversitedeki inovasyon kültürünü bir adım öteye taşımayı amaçlıyor.

Araştırma Laboratuvarları Merkezi binasında hizmet veren Milli Teknoloji Atölyesi, sadece bir çalışma alanı olarak değil ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sınırlarını zorlayacağı üretim üssü olarak tasarlandı.

Açıklamada, TEKNOFEST gibi prestijli yarışmalarda ter döken takımlardan TÜBİTAK projeleri yürüten gençlerin, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden öğrencilerin bu modern donanımdan faydalanabileceği belirtilerek, atölyenin aynı zamanda akademik çalışmaların teknolojik çıktılara dönüştüğü, yaşayan bir ekosistem olarak hizmet vereceği ifade edildi.

Milli Teknoloji Atölyesi'nin sadece teknik üretimle sınırlı kalmayacağına dikkat çekilen açıklamada, atölyenin bilgi paylaşımını ve ilhamı merkeze alarak düzenlenecek bilim söyleşileri ile ufuk açıcı bir buluşma noktası haline geleceği, alanında uzman isimlerin ve akademisyenlerin yer alacağı etkinliklerin kampüsteki bilimsel merakı canlı tutacağı belirtildi.