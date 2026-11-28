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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de MSF kliniğine düzenlediği saldırıda 2 çalışanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de MSF kliniğine düzenlediği ve can kaybına yol açan saldırı nedeniyle öfke ve üzüntü duyulduğu belirtildi.

İsrail saldırısında MSF bünyesinde bekçi olarak çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Bu, doğrudan Sınır Tanımayan Doktorlara yönelik bir saldırıdır ve Gazze'de hayatını kaybeden MSF çalışanlarının sayısı 17'ye ulaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, MSF'ye ait tesislerin konumunun önceden İsrail ordusuna bildirildiğine dikkati çekilerek, tesislerde MSF logolarının açık bir şekilde yer aldığı vurgulandı.

İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma mesajı verilen açıklamada, saldırıdan dolayı hesap sorulması çağrısı yapıldı.

İsrail, hayatını kaybeden MSF çalışanlarının "Hamas mensubu" olduğunu iddia etti

Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı açıklamada, MSF'ye yönelik saldırıyı kabul etti.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin "MSF için çalışan Hamas mensupları olduğu" iddia edildi.

Gazze'deki yerel kaynaklar, dün, İsrail'in Gazze kentinin batısında MSF kliniği yakınlarında sivillerin toplandığı bir alanı bombalaması sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1075 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 163 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 74 bin 772'ye, yaralı sayısının 176 bin 238'e ulaştığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA