MSB'den Yeni Yıla Özel Klip
Milli Savunma Bakanlığı, yeni yıl dolayısıyla kahraman Mehmetçik'in mesajlarını içeren özel bir klip hazırladı. Klip, Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıla özel klip hazırladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimizden aziz milletimize yeni yıl selamı! Zaman değişir, takvim yenilenir. Ama Mehmetçiğin görevi, yeminine sadakati değişmez. 2026 yılında da aynı azim, aynı inançla vatan nöbetindeyiz" notuyla yeni yıl için hazırlanan klip paylaşıldı. Klipte, yurt içinde ve yurt dışında; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görevli personelin yeni yıl mesajlarına yer verildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel